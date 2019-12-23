Векась гурт

Красногорск ёросысь Агрикольское гурт поселение 17 гурт пыре, со пӧлысь 15-яз гуртын 60 адямилэсь ичи улӥсез. Ми Тэмыш (Потапово) гуртэ вуылӥмы. Ёрос центрысен отчыозь ог 10 иськем мыноно.

Н. Бармина

Мӧзмыт татын

Гуртын улӥсьёс пӧлысь тужгес арлыдоез Людмила Степановна Тугбаева — солы 76 арес. Нош Любовь Трофимовна Тугбаева 72 аресаз вамышъя. Ӟеч адямиос верамъя-возьматэмъя 2 квартираем юртсэ ӝог шедьтӥмы. Таӵе юрт гуртын одӥг гинэ. Куке-соку ӟеч ужась 21-тӥ партсъезд нимо колхоз ёросысь но шаерысьтымы одӥгез кужмоез вылэм. Ӟеч ужасьёслы колхоз квартира пуктылӥз.

— Ачим мон Тэмыш гуртын вордскемын, — веранзэ мытӥз Любовь Трофимовна. — Милям гуртмы Убытьдурен артэ интыяськемын, гуртъёсмы вискын иськем но уз луы, дыр. Валлё улонмы шулдыр вал, гуртъёс вискын начальной школа, клуб, магазин медпункт интыяськемын вал, табере клублэн юртэз гинэ на мӧзмыса сылэ. Нош валлё отын концертъёс но кино возьматъязы. Пичи дыръямы та гуртмы зӧк вал, коркаез гинэ 25 пала лыдъяськылӥз, пиналъёс но уно вал. Табере 6 коркан 11 сяна улӥсез но ӧвӧл ни.

Та кышномурт гуртэзлэсь кыдёке кошкылэмын ӧвӧл. Бызем артысь Убытьдуре. Отын кӧня ке ар улэмзы бере Тэмыше выжиллям. Колхоззы Тугбаевъёслы 1992-тӥ арын выль корка пуктыса сётэм. Кык квартираем юртэ улыны вуиз Надежда Бармина но. Таиз но кышномурт вань улонзэ фермаын ужамын. Пенсие потыса но, колхоз пудо бордысь кошкыны уг ӵыды.

Л. Тугбаевалы 71 арес

— Гуртын пукыны мӧзмыт, 4 борддор но телевизор шоры гинэ уд учкы ук, юрт котырын бергаськомы ке но, мӧзмыт, здоровье вань дыръя ужам потэ, — шуэ Надежда Викторовна. — Фермаын 114 сюро таза пудоос. Кысконо скалъёсмы 2 группа, одӥгаз ужа Выльгуртысь (Малой Игра) кышномурт, мукетсэ группаез 2 кузя кыскиськомы, Убытьдурысь Зоя Тугбаеваен ӵошен. Черодэн выллем, 15 нуналзэ со ужа, 15-сэ — мон, ӝыны толэзь ужаськомы бере, кузёмы минималкалэсь ӝынызэ ик уждун тыре.

Надежда Бармина егитысен фермаын тырше, нош ужам стажез 30 ар но уг люкаськы, пе. Выльдӥськон вакытэ кужмо колхоззэс таркаллям, я огез кузё вуэ, я — мукетыз, колхозлэсь нимзэ вошъяллям, нош ужасьёс шоры учкылӥллямтэ но. Куд-огезлэн ужам аръёссы стажазы пырытэк кылемын. Нош берло аръёссэ хозяйствоен кивалтэ фермер О. Мамедов.

Колхоз фермаын ик оператор но рядовой луыса 25 ар пала ужамын Николай Тугбаев. Тазалыкез лябӟемен, та вие дораз пуке, инвалид. Воргорон огназ улэ, быгатэмезъя гурт котыраз берга, матысь эшез но юрттӥсез — пуныез.

Валлё

— Валлё сярысь веранэз ик ӧвӧл, шулдыр вал соку, егитъёс кошкем бере мӧзмыт кылиз, — шуэ Надежда Бармина. — Нош валлё 4 хозяйство азьысь 1 вал вордылӥмы, соин пудо сиён дасямы, бакча гыримы. Валмес арняен дорамы возьылӥмы. Валлё трос пудоен улӥмы, скал, подросток, ыжъёс, парсь вордӥмы. Нош табере азьтэмскиськиз ни. Валэз воштӥз мотоблок, пудо сиён дасяны техникамы вань ке но, пудо ум вордӥське ни. Мӧйымиськомы, лэся.

Н. Тугбаев фермаын 25 ар тыршиз

Вал шуэмысь, нырысе­тӥез валмы, визьтэм кадь, кышкатскись вал, — шуэ Любовь Тугбаева. — Сюбег выжмылэн одӥг пуэз усемен, валмы отӥ кышкалляз потаны. Серметтӥз кыскыса валтыкум, мон вылтӥ кошкиз ук тэтчыса. Ярам, уробо тыбыр сюрлы вылтӥм ӧз поты, ато улэп ӧй луысал ни. Уродъяськемысьтыз мукетызлы воштӥмы. Озьы 4-5 ар пала вал вордӥмы, бӧрысь вузамы но пудо вордэмысь дугдӥмы.

Потап но Тэмыш

Тэмыш гуртын, Тугбаевъёс, Барминъёс но Веретенниковъёс сяна, Плетенёвъёссы но вань. Тазэ семьяез арлыдоос пӧлы пыртыны вазьгес на. Антонина Валерьевна, Можгаысь ветеринарияя училищеез йылпумъяса, вордскем палъёсаз ужаны берытскиз. Агриколь гуртысь пияшлы бызиз, ог 5 ар отын улэмзы бере кузпалъёс Тэмыш гуртэ выль корка пуктӥзы. Соос но табере 25 ар пала Тэмышын уло.

Егит кышномуртэ гуртын соку ик синйылтӥзы. Уно аръёссэ со бригадир луыса ужаз, нош али фермаын ветеринар, осеменатор луыса ужа, гуртоослэн сюлмаськонъёссы вань ке, кивалтӥсьёс доры вуттэ но соосын ӵош сэрттыны-пертчыны выре.

Тэмыш ульча

— Валлё гуртын шулдыр вал, фермаын скал кыскисьёс гинэ 8 кузя ужазы, — шуэ Антонина Валерьевна. — Нош табере вань ужасьёсмы 7 кузя, соос пӧлысь 2-ез — Глазов ёросысь лыктэмъёс, фермаын ик уло. Гурт калыкмы тросгес дыръя ужъёсмес котьку дэмен быдэстылӥмы. Берло арзэ ульчамы кузя ву бызе. Ог 30 ар талэсь азьло кыскем ву гумыосмылэн кемалась воштон дырзы вуэмын. Валлё аръёсы, дэмен люкаськыса, киын гудылӥмы но пась интыоссэ быгатэммыя кышъяськомы вал, нош берлозэ экскаваторен копазы. Табере калыклэн киын копамез уг поты ни, ма, гурт калык но пересьмиз.

Тросэзлэн пичи гуртъёслэн сюлмаськонзы — сюресъёс но сотовой связь, нош тэмышъёслэн ваньмыз чидамон. Со сяна, Красногорскозь мынон сюреслэсь урод интыоссэ алигес тупатъязы, толалтэ сюрессэс вольыт мычыса возё. Гуртоос паймо: сӥзьыл пал гуртсы доры автобус дугдылон инты (остановка) пуктӥллям, нош автобусъёс, пе, татӥ ноку ӧз ветлэ. Висьыны усьыкузы, такси я машинаен тодмооссэс ӧтё.

Вашкалаос верамъя, та интые нырысь ик улыны лыктӥллям удмурт кузпалъёс: Потап но Тэмыш. Гуртэз ӟуч сямен Потапово шуиллям, нош удмурт сямен — Тэмыш. Зэм-а со, вераны шуг ни табере.

Валентина Емельянова

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