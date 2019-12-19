Быгатымтэ ужез ӧвӧл

Николай Иванович Ключеровез шаерамы тодо Красногорск ёросысь Мухино гуртысь «Заря» хозяйстволэн ӟеч кивалтӥсез шуыса, красногорскъёс милициын ужан дырзэ тодазы ваё на, арганэн шудыны быгатэмзэ пусъё. Гуртомес дэмламмы потэ «Гурт адями» конкурслэн «Устоез кивалтӥсь» номинацияз.

Н. Ключеров

Туспуктӥз О. Поторочина

Николай Иванович вор­дӥськиз ёросысьтымы Самушонок гуртын. Пияшлэн пичи дырысеныз льӧль малпанэз вал — ожгарчи луыны. 10-тӥ класс бере со Оренбургысь ракетной училищее пыриз. Озьы ке но гуртоосыз, техникаен огкыл шедьтыны быгатэмзэ адӟыса, ӵектӥзы колхозэ кыльыны. Озьы пияш механизатор луиз. Ар ортчыса, сое армие басьтӥзы. Отын со кунгожез утиз, уно пӧртэм данъетъёсын пусъемын.

Дораз берытскемез бере ужзэ азинтӥз гурт удысын: комбайнёр-а, тракторист-а вал, пичи машина-а нуллӥз — котькытын лулысь-сюлмысь тыршиз. Армие ӵош ветлэм эшъёсыз милициын ужазы, Николай Ивановичез но бордазы ӧтизы. Озьы Н. Ключеров гурт удысын 10 арлэсь кема ужамез бере милицие вуиз — луиз Красногорск ёросысь участковой инспекторлэн юрттӥсез. Кыӵе гинэ учыръёс ӧй вал, но котькытын Николай Иванович адямилыко луэмзэ возьматылӥз. Кылсярысь, 2004-тӥ арын сӥзьыл черкогуртысь тыметын пинал выйыны кутскиз, отчы Н. Ключеров но бызьыса лыктӥз. Нылпиез поттон вискын ачиз но ву улэ сюрылӥз. Озьы ке но пиналэз утиз. Та учыр понна воргоронэз «Арлэн адямиез» нимын данъязы.

Полициысь 47 аресаз пенсие потэмез бере нош ик гурт удысэ комбайнёре ужаны басьтӥськиз. Но 2 ар ортчыса, сое Мухино гуртысь улӥсьёс хозяйствозылы кивалтӥсе бырйизы.

Со дырысен та ныпъетэз Николай Иванович 12 ар ӵоже оскымон нуэ ини. Со аръёс куспын трос лэсьтэмын, вормемын: машинаос-тракторъёс выльдэмын, гидъёс тупатъямын, йӧлэз но табере ведраосын уг ни нулло — гумыос кузя лэзё, йӧлэз сӥятон тӥрлык басьтэмын, пудоослэн тазалыксы понна трос сюлмаськемын. Ӟеч кивалтӥсь ялан тырше калыкезлэсь ужзэ капчиятыны.

Но ваньмыз вӧй вылтӥ кадь ӧз мыны. Уксёен но шугомылӥзы, но адямиосты ужтэк уд кельты ук шуыса, кивалтӥсь азьлане вамыш лэсьтылӥз, секытысь потон амалъёс утчалляз.

Та вакытэ коллективын 21 мурт тырше. Но уг окмо агроном, инженер, механизаторъёс. Соин кысык вакытэ ачиз Николай Иванович техника сьӧры пуксе: гыре-кизе, сваркаен ужа, солэн быгатымтэ ужез ӧвӧл. Шат скал гинэ ӧй кыскылыны на, серекъяса вера ачиз кивалтӥсь.

Николай Ивановичез арганэзтэк син азе пуктыны уг луы. Пичи дырысеныз со та инструментэн эшъяськиз. 5-тӥ классын ужаса поттэм уксёеныз арган басьтӥз. Семья пушказ, гурт шулдыръяськонъёсын, фермаын — котькытын чупырес чиньыосыз задор крезьгур пӧрмыто, калыклы шулдыр мылкыд кузьмало.

Зэм, сыӵе мыло-кыдо, пальпотӥсь кивалтӥсь чурыт но луыны быгатэ. Н. Ключеров дисциплинаез туж гажа, ужасьёссэ но та ласянь ляб луыны уг лэзьы. Нош кыӵе адӟем карымон солэн семьяез. Трос пудо-живот вордо. Хозяйствояз но ужез капчиятон понна сюлмаське, техникаез ачиз тупатъя, ялан мар ке выльзэ малпа. Тани кемалась ик ӧвӧл пу пильылон лэсьтӥз — со 2 час куспын 3 кубометр пуэз пильылыса вуттэ.

Сыӵе рос-прос, йӧно, калык понна сюлмаськись, ужлэсь кышкасьтэм луэмез понна Николай Ивановичез гажало гуртоос но, ёрос кивалтӥсьёс но.

Ольга Поторочина