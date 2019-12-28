Биниськемын удмуртлык борды

Пичи Пурга ёросысь Вуж Постол гуртын улэ паймымон адями — сям-йылолъёсты чаклась, гуртлэн улонэз сярысь пумтэм-йылтэм сюлмаськись, пӧртэм ужрадъёсты радъясь, удмурт кылъя дышетӥсь Ирина Николаевна Коротаева. Сое дэмламмы потэ «Гурт адями» вожвылъяськонлэн «Выжыоссэ утись» номинацияз.

И. Коротаева

Ирина Николаевна вордскиз Пичи Пурга ёросысь Вуж Постол (Иваново-Самарское) гуртын. Норья школаез йылпумъяса, дышетскыны пыриз Удмурт кун университетэ удмурт филологияя ёзэтэ. Семьяеныз ужаны кошкылӥз Сюмси ёросэ. 1993-тӥ арын Вуж Постол гуртын усьтӥськиз выль школа. Соку Ирина Николаевна семьяеныз дор палаз бертӥзы.

Со дырысен Ирина Коротаева гуртэзлэсь люконтэм луиз, гижысь-пиньысь тырше школаын. Мар борды гинэ уг басьтӥськы, солэн ваньмыз пӧрме. Со милям сям-йылолъёсты утисьмы, шаермес гажаны дышетӥсьмы, удмуртлыкез данъясьмы. Пиналъёс, муш мумы котыре сямен, котьку бордаз биниськемын. Солэн сюлмаськеменыз, дышетскисьёс удмуртлыклэсь уг палэнско, пӧртэм удмурт ужрадъёсы мылысь-кыдысь пырисько.

Нылпиосмы ёросамы но элькунамы ортчылӥсь ужрадъёсын гинэ адӟем карымонэсь ӧвӧл. Пиналъёсмы трос пол вуылӥзы ни Россиысь пӧртэм научно-практической конференциосы, вожвылъяськонъёсы. Отын возьматэм удмурт сям-йылолъёс, чузъяськем докладъёс нокинлэсь сюлэмзэ вырӟытытэк ӧз кельтылэ.

Кыӵе гинэ пумиськонъёс уг радъялля Ирина Николаевна! Ми доры вуылӥзы ни гожъяськисьёс Владимир Котков, Владимир Возняков, Любовь Тихонова, Богдан Анфиногенов, тодосчи Михаил Атаманов, Дэри ёросысь удмурт азьветлӥсь Раиса Моторина, «Ӟечбур!» газетлэн валтӥсь редакторез Надежда Лопатина. Сыӵе быгатӥсь адямиосын пумиськонъёс нылпиосмылэсь азинскыны мылкыдзэс бурдъято.

Кема аръёс ӵоже ини Ирина Николаевна кусып возе «Ӟечбур!» газетэн, озьы пиналъёсмы гожъяськыны быгатонлыксэс волято, гожъямъёссы элькун газетлэн бамъёсаз печатласько. «Ӟечбуръёслэн» юрттэменызы ик И. Коротаева быгатӥз «Гуртэ мынам, гуртэ» книгазэ поттыны. Бичетэ пыртэмын пӧртэм аръёсы шаертодонъя кружоке ветлэм пиналъёслэн ужъёссы.

Ирина Николаевна нылпиос понна кема аръёс ӵоже нуэ ини шаертодонъя кружок. Пиналъёс гуртлэн историез сярысь вераны дышетско, экскурсиосын ортчо Вуж Постолэтӥ но бырем гуртъёстӥ, тодматско но материалъёс бичало ожъёсы пыриськем ветеранъёс сярысь. Арлы быдэ соос мӧйыослы юртъер котыразы юртто, пӧртэм волонтёрской уж радъяло.

Ирина Николаевна котьмар борды басьтӥськыны дӥсьтэ, общественной ужен выре. 2008-тӥ арысен 2012-тӥ арозь муниципал кылдытэтмылэн депутатэз вал. Али со гуртысьтымы нылкышно огазеяськонлэн кивалтӥсез, озьы ик ёросысьтымы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёзчиез. Сотэк одӥг ужрад но уг ортчы. Мыло-кыдо кышномуртлэн кичӧлтэмезъя дорамы ортчылыны кутскиз «Воршуд» фестиваль. Отчы бичасько гуртысьтымы но котырысьтымы бырем гуртъёсысь потэм бӧлякъёс. Ужрадын одно ик саклык висъяське удмурт сям-йылолъёсты возьматонлы, удмурт кырӟанъёслы. Кӧня калык люкаське та пумиськонэ!

Пичи Пурга ёросысь Вуж Постол гуртын улӥсьёс