Бер ӧвӧл на

верос

Любовь Ганькова

Л. Ганькова

Сӥзьыл куазь. Шаян тӧл ӵужектэм куаръёсыз пычкиськыса пельтэ но кенер вӧзы одӥг интые люка. Городысь парк шуоназы дурыса лэсьтэм скамья вылын мӧзмылэс тусо мӧйы воргорон пуке. Со Ӟантэмыр гуртысь Коньга Паньти. Паньти, йырзэ солань-талань бергатыса, ӝужыт писпу йылъёс шоры учке. Сьӧдалэс нап-лыз пилемъёсын ӵоксаськем инбамысь мае ке но утча, адӟыны турттэ кадь. Куазь ӝомо-югдо, мынӥсь-ветлӥсьёс трос ӧвӧл. Одӥг-ог егитъёс, ваче ки кутскыса, калго, кин ке ужысь бертӥсь кузпалзэ пумита, оло, туганэныз пумиське. Котькин кытчы ке дыртэ. Паньти шоры нокин уг вазьылы. Сое адӟись ик ӧвӧл кадь. Паньти но нокинэ уг тодма, пуке тэк ас понназ, ас кайтаяз малпаськыса. Малпанъёсыз солэн вордскем гуртаз. Вань тодмооссэ, улэп кылем эшъёссэ йыр шумесаз бергатэ. Пичи дырыз, кышно басьтэмез войнае кошкемез, бертэмез, ваньмыз син азяз пуксе. Мӧзмон сюлэмзэ чутыр-чутыр чепыльтэ, синвуоссэ пызьыртэ.

Сое та городэ нылыз вайиз бадӟымгес патер басьтон понна. Эшшо оскытӥз на, тонэ чакланы, гуртэ бертаны дырмы, пе, ӧвӧл. Эсьма, пе, городын каньылак улод. Паньти туж ӧз пумитъяськы, ас вордэм нылыд-пиед понна, ӟеч мед улозы шуыса, мар уд лэсьты? Тылэ-вуэ но пырод, ява. Уката ик Паньти огназ кылиз. Кышноез, Жага (Федосия), кылем арын ӝамдӥсяк кулӥз.

Гуртысьтыз ас ёз эшеныз кенешыса, Коньга Паньти толалтэлы городэ лыктӥз. Эшез, Бегеш Мекей, визьнодаз:

— Тон, Паньти, кечтэ мон доры кельты, курегъёстэ Мамат Зосимлы дарма сёт. Сёжтаки ӵыжы-выжыед, кышноедлэн аликез (племянникез) луэ. Коркадэ шуак-дуак эн вуза. Кин тодэ, городын, оло, климат уз кельшы. Укноостэ пулэн йыга, бучыра (лешак) нылпиос лӧпшаса пиялаоссэ пильылыны медаз быгатэ. Юртъердэ ачим чаклало. Коть вождэ потты, коть эн, Панти, азьло ик верасько, уд улы тон городын. Нылыд Надёж кузяд уз ветлы. Ярам, индэ, ветлы, адӟы. Юртэд понна эн сюлмаськы, ваньмыз в порядке луоз.

Мекейлэсь визьнодамзэ Паньти пеляз понӥз, корказэ ӧз вуза.

Надёжа атайзэ акыляк кариз ни: вуза но вуза коркадэ. Эсьма, сад-бакча басьтомы, тон отын ракатланыса (шумпотыса) улод. Надёжа атайзэ нырк уг кары: ческыт сюдэ, дӥськутсэ миське. Нош лулысь-сюлмысь вераськыса пукыны солэн дырыз ӧвӧл. Ма, мар сярысь вераськоз Паньти нылыныз? Эмеспиез воксё удмурт кылэз уг тоды. Ужамтэ нуналъёсы ӵукна ик чорыганы кошке. Паньти рос-прос кутэм чорыгзэ ӧз на адӟы. Нылыз семьязэ лавка чорыген сюдэ.

Паньтилэн йыраз пӧртэм малпанъёс бугыръясько. Уката ик гуртоосыз синазяз пуксё, уйвӧтъёсаз вордскем палъёсыз пырало. Ужаса сюрмем киосыз быдэс нунал т-э-эк ал вылаз кыллё. Туннэ но, акшанэз возьмаса, паркысь ӟус вылэ ланьыртӥськиз Паньти.

* * *

Кытысь ке куакъёс пӧлысь пыд куара кылӥськиз. Усем куаръёс ӵыштыр-ӵаштыр шалтыртӥзы. Паньти берытскиз но… куаляк луиз. Ӵышкем акация вӧзын кышномурт сылэ. Нырысь-валысь Паньти шуэрскиз. Кышномурт вылтусызъя-мугорызъя чын-чын Жагиезлы укша. Паньти, войнаез пыр потэм солдат, сюлэмзэ кияз кырмиз, юнматскиз. Буйгатскемез бере лякыт куараен кышномуртлы вазиськиз:

— Ӧд йыромы-а, туган, юрттоно ӧвӧл-а?

— Ӧвӧл, ӧвӧл… мон ачим… Пыдъёсы бызьыло на, чылкыт сӥзьыл омырен шоканы потӥ. Вань писпуосты ӟыгыръяса ветлӥсько, гуртам вуэм кадь потӥсько, — удмурт кылын ӟабыль поттыса вераз кышномурт.

Артэ пуксемез бере тодматскизы. Кайма, шуиз ассэ кышномурт. Кыл пумысь кыл потӥз, кабан улысь шыр тэтчиз, шуэ калык сыӵе дыръя.

Кайма военной заводлэн общежитиысьтыз комнатаын, пе, улӥсько. Тэк пукыны чидатэк, урам ӵужисе ужаны интыяськем. Кайма, Ӟилай гуртысьтыз корказэ вузаса, городын улӥсь пиосыз доры лыктэм. Со улэм-вылэм сюресэз сярысь лад-лад, дыртытэк Паньтилы вераз.

— Гуртысь кошкыкум коркаме вузай но бускеле визьнодаз: тон, Кайма ака, уксёдэ тус-тас эн кары, пыдлогес ваты, ато пыд потоз. Пиосыдлы корка вузамдэ вера, индэ, уксёзэс ӧз на сётэ яке аштӥ шуы.

Городэ вуэме бере, бадӟымез пие, вокзалысен таксие пуктыса, дораз нуиз.

— Ой, нэнэ, возьмаськомы, возьмаськомы, кыӵе ӟеч ук тон, дорамы лыктӥд! Одӥг пол сяна ветлэмед но, пӧй, ӧй вал ук. Табере, нэнэ, мон тонэ машинаен ворттылыто.

— О-о, пие, машина басьтӥд-а? Малы-о сыӵе ӟеч иворез, азьло ик мыным ӧд вера?

Пие огшаплы бакомиз.

— Ма, нэнэ, коркадэ вузад ук! Со уксёен басьтомы.

— Эк, пие, вузай ке, вузай но уксёме ыштӥ. Поездын лыктыкум нырулӥськем, со куспын уксёме сумкаысьтым поттӥллям.

Пиелэн ымныр тусыз воштӥськиз, кузялпот ньылэм кадь кырыжтӥськиз. Дыльдызэ мырдэм ньылӥз.

— Кызьы-озьы, нэнэ, шузие кылид? Со быдӟа уксёез хозяйственной сумкаын нулло ке шат? Кисыяд яке гадь бордад лач ватоно вал сое, тэчетано! Ми кышноеным машина но бырйимы вал ни, вузчиосын дун ласянь кенешимы. Сереме кылимы ук табере!

— Мар карод, пие? Озьы луиз, ярано асме ӧз ӵогъятэ.

Со ӝытаз монэ изьтыны выдтӥзы ик ай. Аслам тыро котомкаысьтым пыжиськемъёсме ӝӧк вылазы тыри. Одӥг стакан кезьыт чаен тотороме (кутэмнянь) гылатӥ. Пӧраськемме ӧз но веръялэ, мылкыдзы кузьырес.

Ӵуказеяз ӵукна кенэ ӵуш-паш ветлэ, карактерзэ возьматэ, пазяське. Пие шоры мыг-маг вазьылэ. Нылпиосыз шоры кесяське, будьто соос винамат, песяйзы уксётэк лыктӥз шуыса.

Э-э, малпасько, тазьы-а тӥ нэнэдэс возьмады? Та выллем-а тӥ улӥськоды?

Садике ветлӥсь тыро-пыдо вераськыны быгатӥсьтэм нуноке гинэ но дорам лыктӥз но бӧтьыртэ: «Стагая пегдунья». Нырысь-марысь мар верамзэ ӧй вала вал, берло эсам (тодам) усиз. Тӥни со тэшкыли ведь мамаезлэсь кылыса вера, будьто ке соргетэменым йырин иземез луытэк кенлэн йырыз висе.

Арня мында улыны чидай. Пыжиськеме быриз но, мукет пие доры кошки. Соос угось куиньназы ик одӥг городын уло.

Эк-эк, пие шумпотӥз ук!

— Вуид-а, нэнэ? Маин лыктӥд? Кылӥ, кылӥ корка вузамдэ. Городысь Сальтыр Ондӥез адӟи, со вераз.

Ӟыгыръя, чупа, тӧр шоразы пуктӥзы, куно каро, курытсэ удӥзы. Отказ ӧй кары, пичияк шӧмаськи. Пурысялэс-чагыр чылкыт кытат (парча) кадь чилясь зӧк бӧз вылэ изьтыны выдтӥзы. Эк, малпасько, узьмаге (рае) вуи. Гуртын курадӟем понна ракатланыса уло табере городын.

Огшаплы асме воксё боярыня кожай.

Ӵуказеяз ӵукна кенэ эркияса «к столу, мадам, кушать подано» шуыса сайкатӥз. Чай юон вискын пие юа:

— Нэнэ, гуртысь коркаез дуноен вузад-а, дунтэмен ӧд сёты-а?

— Дунтэм ӧй сёты вал, пие, но… Тӥ доры лыктонъям городской шпанаос-бандитъёс кисыме вандыса, уксёме лушкаллям.

Кен ӧжыт гинэ кулыса ӧз усьы. Ымаз куртчем печенняеныз ӵаксаськыса воньдӥз. Ачим ик тыбыраз мыжгаса-чапкылыса, печення палэсэз ӝӧк вылэ палдӥз. Пие шорамы долкаса учке. Таизлэн но кылыз пушказ кыстӥськиз кадь. Огшап чал улэмзы бере пие вожез потыса шорам кеськиз:

— Нэнэ, бон со уксёен мон квартирамес бадӟымато шуисько вал ук!

— Кылӥсько, пие шорам эн кесяськы, мынам пельы сак. Винамат мон.

— Эх, нэнэ, вань чебер малпанъёс тонэн йырин сураськизы, сӥзьыл куар кадь тӧлӟизы.

Мар карыны тодытэк, бадӟым секыт кайгуэ усем мурт кадь, кык киыныз йыр бордаз кырмиськиз пие.

— Милицие верано, — шуиз кен.

— Нэнэ, тон адӟид-а лушкасез?

— Ӧй, ма кытысь адӟом!? Ӧй ик шӧды, адӟысал ке, китӥз кутысал.

Толэзь пала улӥ кыкетӥ пие дорын.

Одӥг ӝыт кылӥсько, кенэ коӵо кадь кыӵыртэ. Арня куспын анайдэ ӧд ке улля, ачим котомкаоссэ подъезд азе ыргалляло. Анаед татын дыръя мон вӧзы выдыны эн ик малпа. Кӧла анаеныд ӵош кухняысь выж вылын! Пие уйзэ чырым карытэк потӥз, таман погылляськиз, тамак кыскиз. Ӵукна султӥз но шуэ:

— Нэнэ, тон вамен кухняетӥ ветлыны шуг. Мукет изён интымы ӧвӧл. Можо, пичи пиед доры мынод? Солэн кышноезлэн патерез ньыль бӧлето, нылпизы но ӧвӧл.

— Ма, со ачиз пыртосын улэ ук! Мон со вӧзы улэп силё мыном на-а?

— Нэнэ, тон татын ке улӥд, кышное мынэным люкисько шуэ. Нылпиосы жаль пото, нэнэ.

Мар карод? Кышно вошъяны ӧй дышеты мон соосыз. Асьсэос ог-огзэс шедьтӥзы, мед улозы.

Пичи пие доры кошки. Патеразы пыри гинэ но, азям кунян быдӟа пуны потӥз. Курдаса ӧжыт гинэ пыд йылысьтым ӧй погра. Пичи пиелэн, Сергеелэн, кышноез городын будэмын. Кенэлэн анай-атаез ӟудыса уг уло: одӥг гинэ нылзылы сюан дыръя патер кузьмазы. Куинь ар мында уло ни, нылпизы ӧвӧл.

Пие, бон, лыктэмелы туж шумпотӥз, таман ӟыгыръяз. Ачим но пичи пиме эркияса, мусояса будэтӥ. Картэ войнае кошкыку, со мынам кӧтам кылиз. Гыль (воксё) атаез кадь: визьмын но, тусбуйын но. Мон аслым карт ӧй шедьты ни. Похоронка басьтэм берам юасьёс трос вал, пыртосэ но куриськылӥзы. Пиосме ӝож карозы шуыса малпай. Гурт кышномурт огназ кыле ке, сирота мурт кадь луэ. Туж секыт вал улонэ, мылкыдам кельшись пиосмурт ӧз сюры. Картэлэн лулыз вӧзам улӥз, ӵем дыръя уйвӧтам пыралляз. Корка вузаме сярысь мон пичи пиелы номыр ӧй куареты вал, бадӟымъёсыныз гинэ кенеши.

— Я, нэнэ, кемалы-а куное лыктӥд?- юаз Сергее. Кенэ «ӟеч-а» шуыса но ӧз вазьы.

— Ӧд ке уллялэ, пыраксэ кылё. Вашкала дырысен кутэм йылол вань: анай-атай пересьме ке, пичи пиез вӧзын улэ.

— Мон пумит ӧвӧл, улы, нэнэ, квартирамы югыт, шуныт, бадӟым. Тыныд нимаз комната висъяломы.

— Тау, пие, шуныт кылыдлы. Жалясь сюлэмо тон. Нош гуртысь юртмы мӧзмоз ук!

— Гужем бертод, нэнэ, — либатӥз пие.

Арня мында но улыса ӧй вутты, кенлэсь вожпотонэн пачылмем куаразэ кылӥ. Анай-атаез удмурт выжыысь ке но, кенэ удмурт кылэз уг вала.

— Ну, долго она будет гостить у нас?

— До смерти, — шуиз пие.

— Ты что с ума сошёл? Сам квартирант, да еще мать в примаки записал? К вечеру чтоб этой дерёвни-твари в моём доме не было, чтоб навозным духом моя квартира не воняла!

— Но… ты ведь живешь с деревенским парнем. Не стыдно?- вожез потыса кеськиз пие кышноез шоры.

— Или мать, или я, выбирай! — шуиз но, ӧсэз йыг ворсаса, кенэ ужаз кошкиз.

Мон ӟуч кылэз умой валасько, вераськисько гинэ шуген, янгышъёсын.

Пие йырзэ пыд куспаз ошиз, малпаськись тусо луиз. Валасько, жаля со монэ.

— Пие, эн куректы, мон ваньзэ кылӥ. Сюан лэсьтыкуды ик, кышно луонэд мылкыдам ӧз кельшы вал. Номыр ӧй вера, кусыптэс ӧй сӧры. Ог-огдэс шедьтӥды бере, яратскоды кожай. Адӟисько, валай. Кусыпъёсты кезьытэсь. Нылпи но уг вайы бере тынэсьтыд, кыӵе кышно луоз со?! Люкиськы, пие, негодной кышномуртлэн. Тыныд бер ӧвӧл на выль семья кылдытыны.

— Нэнэ,- пуксем интыысьтыз чоркак пыд йылаз султӥз пие. — Мон та сярысь трос малпаськи. Тынэсьтыд мылкыддэ сӧреме ӧз поты, тышкаськод кожай. Ачид ялан зудаса (ӟурыса) будэтӥд ук милемыз: «Скал но кышно вошъяны медад кыле».

— Эй, пие, пие, улонын котьку тӧдьы гожъёс уг луо, чибориё но, сьӧд но луэ. Собере вить пол вить но пырак кызь вить уг луы. Мон, пие, коркаме вузай, уксёе сьӧрам. Туннэ ик утча кельшоно пичигес корка, тани тыныд уксё.

Эшъёсыз юрттэмъя пие ӵуказеяз ик дунтэм дунын «под снос» шуиськись бадӟым вашкала юрт басьтӥз. Табере со интые выльзэ пуктэ. Кышноез дорысь кошкиз. Соиз кема ӧз кайгыры, выль дусым шедьтӥз. Мон ужаны пыри, жилтрест дас кык метыръем комната сётӥз.

Та городын ик доктуре дышетске Ӟилай гуртысьтымы туж лякыт сямо, зӥбыт ныл Лизӥ. Ми соин, гуртэ бертакумы, автобусын тодматскимы. Дотово кельшиз, ас вордэм нылы кадь потэ. Муг-амал шедьтыса, Лизӥез пиеным ачим тодматӥ. Ог-огзылы синмаськизы, сюанлы дасясько. Али пие корка пуктӥсьёс дорын мастерын ужа. Ӝыт дышетскыса вылӥ образование басьтӥз…

Пеймыт луытозь кема вераськыса пукизы Паньтиен Кайма паркысь ӟус вылын. Ӵуказеяз выльысь пумиськизы. Кайма Паньтиез ас дораз чай юыны куное ӧтиз. Эшъяськизы, кылзы тупаз.

— Одӥгез умойтэм городын улонлэн. Кулоно мар луид ке, мугордэ сюе уз соге, сутозы. Мыным сюй пушкын умойгес потэ. Музъемысь вордӥськимы, отчы ик мед пыромы, — шуэ Кайма.

— Вашкала пересьёс шуозы вал: «Инмарлэсь майбыр улонзэ куроно ӧвӧл, капчи эзель мед сётоз». Али дыре адями кулытозяз сукланэ. Номырин кӧтыз уг тыры,- гадь пушкисьтыз тымиськем лулзэ кыре ӧръя Паньти.

— Куддыръя чутрак гуртлэсь мӧзмисько, чылкыт омырез гадь пушкам шокчысал но пушкысьтым ӧй ни лэзьысал кадь. Уӵы гурез кылзэме потэ, — шуиз Кайма.

Паньти та кылъёсыз возьмаса улӥз кадь.

— Эх, Кайма, Инмар мынэсьтым малпанъёсме тынад кыл вылад кисьтэм. Мон кемалась городысь пегӟыны малпасько. Мынам гуртам сыӵе чебер коркае вань, бояринлэн дворецезлы укша. Нылыным кенешо но ӝегатскытэк гуртэ берто. Тонэ, Кайма, куное ӧтисько, лыктод, дыр, ук?!

— Одно ик, Пантелей Петрович! — егит мурт кадь серектӥз Кайма.

* * *

Коньга Паньти гуртысьтыз кошкыку, Бегеш Мекей бускельёсызлы шуиз:

— Уз улы городын Паньти, берен гуртэ бертоз. Мугез кык: нылыныз огкыл уз шедьты яке климат уз кельшы, уз тупа, шуоз.

Вожъяськисьёс веразы:

— Гуртын мар вань на? Гуртлэн шулдырез быремын, пиналъёс кошкемын, арган шудӥсь ӧвӧл, клуб ворсамын, фермаос куашкало, ужась калык пересьме.

— Шонерез вань кыл йылады, гурт пересьме, но гуртлэн чеберез уг быры. Тӥ сое уд адӟиське, малы ке шуо но, кыре-буре потамды ӧвӧл. — Чиньыме ӵогыны сёто, Паньти городын уз улы, — ваментӥськиз Бегеш Мекей.

— Кинлы кулэ тынад ӵогем чиньыед? Тынад кадь гинэ милям но чиньымы вань.

Тон, Мекей, кук вискысьтыдзэ ӵогыса сёт вал, — пиньтэм ымзэ возьматыса, кит-кит серектӥз война дыръя карттэк кылем пересь Огрей.

— Малы соку Паньти кырси пудозэ быдтӥз? — юаз Мамат Зосим.

— Ма, осто, Зосим! Пудо пыд улын тӧл тӧла. Туннэ вань со, ӵуказе ӧвӧл. Пудо йылытыны секыт ӧвӧл туэ, уксёед медло.

— Инкубаторын но чипы поттыны луэ, — визьнодаз Мекей кышно Сандок Зосимез.

Зосимлэн визьмыз со пормагес: ежгес, кисьматэк кылемын. Трактористэ дышетскыны быгатӥз, воксё ӟамбатыр (шузи) уд шуы. Со колхозын нокинэн воштонтэм тракторист. Одӥг алама йылолыз вань: юонэз яратэ, юмшок. Озьы ке но кышноен улэ, тачак нылпи вордэ. Кӧня пол меда сое тракторысьтыз куштылӥзы? Юыса сайкиське но, тракторист шедьтытэк, нош сое аслаз трактораз пукто. Сотэк фермае сиён пыртась ӧвӧл.

Песятаезлэн урам пала кырыжам коркаяз улэ Зосим трос ныло-пиё семьяеныз. Ас дыраз ки йӧтымтэ, туйылымтэ, ӝуйызэ тылобурдоос кыскаса, кокаса быдтэмын, корка сэрег коръёс, толалтэ шуныт потыса, гӧртыса, изьы быдӟа пась луэмын, сисьмемын. Юртъерез утён понна со борды кажной нунал кортӵог шукконо.

Мамат Зосим юртсэ сазнаны (сэзъяны), тык-тык кышъяны ӧз но тыршы, колхоз вылэ чӧлтӥськиз.

— Колхоз мыным обязан патер сётыны, мынам нылпие трос, — юэм дыръяз гадяз мыжгалляз со.

Колхоз правлениын пукисьёс Зосимлэсь куриськонзэ палэнтылӥзы, ӝӧк вылысьтызы сукно улазы пачкатъязы. Муг шедьылӥз: ӵапак патер люкон вакытъёсы Зосим юон черлэн кабаз пырылӥз. Юэмысьтыз Зосим партиысь но куштэмын вал. Со учырез но ӧз вунэтэ патер люкисьёс. Казна чотын пуктэм выль колхоз квартираосыз сётказы олокытысь мурт шаерысь лыктэм калыклы, кудъёсыз колхозын ӝыны ар мында ужамъяськизы.

Пельдэ уд чупа, нырдэ уд куртчы, кылдымтэзэ уд басьты, со сярысь Инмар но тодэ. Пичи дырысеныз колхозын ужам Зосим нош ик патер басьтытэк кылиз. Бератаз коркаос пуктыны казна уксёзэ ӧз ни сёты.

Табере Зосим Коньга Паньтилэн корка котыртӥз душес кадь гожеръяз. Паньти огвадес вуза ик вал ни… Зосимен дунызъя ӧз тупалэ, туж дунтэм дунъяз Мамат Зосим родняезлэсь юртсэ. Зосимлэн уго пети-метиез (уксёез) мунчо бугро тыр сяна ӧй вал.

* * *

Тулыс лымы шунам бере, Коньга Паньти Ӟантэмыр гуртаз бертӥз. Палэнын кема улыса ке но ӧз вутты, гурт пересьмем кадь потӥз Паньтилы. Тодаз лыктӥз анаезлэн кылъёсыз: «Кузётэк кылем корка чаляк пересьме, отын кытэз (дух, душа) уг луы ни».

Ӟантэмыр гурт туж чебер интые пуксемын, куинь палтӥз нюлэсэн котыртэмын. Гурезь улын чылкыт ошмес син пӧзе. Солэн улланяз гурт калык котькуд ар пичильтык ӵыпет ӵыпе. Ӵок ойдо, куд-ог аре тулыс ву кырылэ ке, гуртоос сое выльысь тупатъяло. Гуртлэн уйпалаз — колхоз бусы, ӵукпалаз — пудо возьман возъёс но арама. Коньга выжылэн юртэз кык-куинь даурлы чакласа пуктэмын. Корказы гурт шорын йыг-йыг, тыро сюмык кадь, сылэ. Юртсы крепость кадь, котырак изэн котыртэмын, корка вылзы пулэн шуккемын. Гидкуазьзы, мунчозы, кеносъёссы, лапассы, гидъёссы, лымы, зор-кот пыронтэм, одӥг липет улэ пыртэмын, заводской лискортэн липемын. Лапас сиге тубаны векчи пуӵъёслэсь тубат лэсьтэмын. Турын-куро вайыку, татчы вал возэн пырыны луэ, суй йылын ӝутканы кулэ ӧвӧл. Коньгаослэн корка коръёссы пужымлэсь. Бур палаз гужем улон корка, палляназ — толалтэ улыны чаклам (тольёнпал). Корказь азьёссы лулпу сул суретэн буям, вӧлыса пужъятэм пулэн чебермамын.

Нылзэ сётыкуз, Паньтилэн гужем улон коркаяз куамын куинь кузя сюанчиос тэризы, солэсь трос — сюан адӟыны лыктэмъёс. Уз, уз вошты Паньти та песятай корказэ город патерен. Нылыз дорын солэн аслаз койкаез но йӧназ ӧй вал, раскладушка вылын кӧлаз. Берыктӥськемезлы быдэ корт марке, ӟукыр-ӟакыр карылӥз. Комната шуоназы сякой серванъёс, канаос, синучконэн ӝӧкъёс, тумбочкаос, шыньыр-шаньыр пуконъёс пуктылэмын. Пыд пуктон инты ӧвӧл, сюлэм пазяськыны кутске.

Кытын ини городысь патерез ас коркаеныд ӵошатод! Корка сигын, чуланъёсын, кеносын кудбыдӟа инты! Коть кутылӥсен-пегасен шуд, вӧл-вӧл.

Гужем укноез усьтӥськод ке, льӧмпу сяська зын коркае пыре, унябей мамык омырын поръя, ки вылэ куриське. Выж вылын ас киын пумыса куэм чибориё выж лёгетъёс валемын. Со вылэ лёгиськыны уд дӥсьты, выдыса кыллем потэ. Боддоре нокыӵе шпалер лякемын ӧвӧл. Пужым коръёс бордысь сир зын лӧсъяське…

Паньтилэн Жагаез котькуд аре Быдӟымнал акашка азьын корказэ, сэндразэ, выжзэ пенен вуштыса миське вал. Корка кор боддоръёс измемсир (янтарь) кадь ӵуж-ӵуж чилясь луылӥзы.

Жагалэн киосыз ноку тэк ӧз кылле, пыр ужазы. Али но дӥськут кеносын быдэс сюры тыр ыж гонлэсь керттэм пыдвылъёсыз, пӧзьыосыз, укно, ӝӧккышет чильтэръёсыз, ӝоктэм шортъёсыз, пӧртэм пумо алача ( ас куэм) бичетъёсыз вань.

Горд сюйлэсь шуккем бадӟым муръёзэс, тӧдьы излэсь пӧзьтэм избураз пень но йӧл поныса, буялляз Жага. Озьы шудбур уг ломдылы, уг тэшка, дӥськут борды уг лякиськы. Муръё — коркалэн утисез. Гур улын — горшокчи (ухват), кочерга, ӝубугыртон, гур но выж ӵужон исьнеръёс, чагпурт, сускич, эгыр кутон, кискач, нянь тырон пу лопатка (куй) тыремын. Соосын ӵош коркакузё Боко улэ. Сое сиёнтэк возьыны уг яра, вожзэ медаз потты шуыса. Боко коркаез вулэсь, тыллэсь, тӧллэсь уте. Паньти со сярысь тодэ. Городэ кошкыкуз, со Боколы, зӧкос шорыса, вӧйын нянь кельтӥз. Оброс сэрегысь Инмар анайлы ӝӧк вылэ, вӧйын нянь сяна, сылал но ву пуктӥз на.

Тани Паньти нош ик юртъераз пыриз. Муръёез шоры учкыса, гуньдӥз. Гур пушсэ учкиз. Ваньмыз йылолэз чакласа воземын. Гур ыме шыдан тусьты мында пень кельтэмын. Учог йылысь пуртые йӧтскиз, кыметсэ тып-тып ворсаз. Гулбеч пала мыныса, муръёзэ вешаса куинь пол котыртӥз.

Муръё -со кужым, тазалык сётӥсь, пӧртэм висён черлэсь, син усемлэсь, веднамлэсь утись. Котькин медло, огшоры адями-а, кураськись-а, сякой полномоченнойёс-а, корка пырыса нырысь ик бур киынызы муръё борды йӧтскозы вал. Озьы, пе, пырем адямилэсь кас но кыж мылкыдзэ муръё ас вылаз басьтэ. Ваньмыз аламаез, тылын ӝуаса, муръё пасьтӥ ӵын луыса, кыре потэ.

Муръё сюдэ, шунтэ, йӧнатэ, либатэ, изьтэ, буйгатэ. Кӧня культо кебатэмын гур пушкын! Кӧня дӥськут, пӧзьы, гын сапег, сӥес тӥрлык, ю-тысь, чагпис, лэсьтӥськон пу арбериос, золыос куасьтэмын. Кӧня сиён-юон пӧзьтэмын, пудо люктаны ву пӧсятэмын…

— Мон бертӥ, мурт шаертӥ калгыса ветлэмелы вождэ эн потты, — улэп муртэн кадь вераське Паньти муръёеныз.

Сэндраяз тубаз, гур вылзэ маялляз. Ваньмыз интыяз, номыр йӧтылэмын, исамын ӧвӧл, котькытын аслаз кибервылыз. Бегеш Мекей — ӟеч кураулчи, коркаме сак утем, ушъяз Паньти бускельзэ. Трос пол Мамат Зосим коркаяз толалтэез потыны куриськылӥз, корказэ вузаны ёртылӥз. Огвадес Паньти огшаплы гинэ пыртыны медэ вал. Но шуак тодаз лыктӥз атаезлэн вераса кельтэм кылъёсыз. Кызьы Коньга Петырез беднота комитетчик Мамат Гирой кулаке гожтӥз, дӥськутсэс тарказ, валзэс талаз. Кизёно ю-тысьсэс, нымыляк ӵужыса, колхозэ поттӥз. Со гинэ ӧз тырмы, гурысь кӧжыен шыдэз нуиз.

Соку Коньга Муское Калинин доры ветлӥз. Кема-а-а улӥз отын, всероссийской староста доры пырыны быгатытэк. Со кадьёс Рассейын трос вылӥллям. Однако Калининлэн резолюциеныз кагаззэ вайыны быгатӥз, корказэ-юртъерзэ утиз. Мамат Гиройлы тарканы-сэрттыны, сельсовет карыны ӧз сёты. Сомында аръёс ортчыса, Маматъёслы нош ик Коньгалэн коркаез кулэ луэм!

Паньти, лапас улаз потыса, одӥг ӝутэт пу пыртӥз, муръё каӵысь шырпу шедьтыса, эстӥськиз. Писъёс, чик ӵындытэк, шумпотыса дуак аразы. Чеплет кузьда ӵын бугырскыса инме тубиз. Гур кельшемын, туж зол кыске. Одӥг пол но сурым потыса усыкмемзы ӧвӧл Коньгаослэн.

Ӵын потэмез адӟыса, корка Бегеш Мекей пыриз. Ӧс кусыпысен ик корка тыр черетскиз:

— Вуид-а, беглой? Мар-о ӧз кельшы городын?

— Климат, Мекей, климат, — йырзэ ошыса вераз Паньти.

— Урамысь-а климат, нылыд дорысь-а?

— Сояз но, таяз но, — синъёссэ ватыса, вакчияк вераз Паньти.

— Верай мон, бертод. Ну, давай кидэ.

Кизэс юн-юн кырмизы юлтошъёс но ог-огзэс ӟыгыртӥзы.

— Шонер лэсьтӥд, Паньти. Кин кытын вордскемын, мед улоз отын ик. Асьмелэн гогымы сюе согемын, отчы ик ӟечкын мед пыромы. Кышноедлэсь мӧзмыса, йырыд берыктӥськиз, усыкмид, нылыд дорын буйгало кожад. Ярам Инмар ӧз кушты, табере ас дорад.

Нылпи быдэ вуэ ке, анай-атай кулэ уг луы ни. Соослэн асьсэлэн улон шоры учконъёссы. Пересьмыса соос сьӧры уйиськыны уг луы ни. Уг ярато егитъёс пересьёсыз. Кышнояськоно тыныд, Паньти, Жагаед сярысь вунэтод.

Толон Зосим дӥнямы ветлӥз, бертӥськод шуыса ивор кылэм. Варманайзэ тыныд кышнолы дэмла, монэ дэмчи луыны косэ, — ог кутскемен ваньзэ кисьтӥз Мекей.

— Эшшо мар ке ӧвӧл-а? Мар тэбинизы соос мон борды? Колхоз кылдэм дырысен коркамес таланы туртто. Мамат выжыос ми дорын куссэс тӥяса ноку ӧз ужалэ. Одӥг-ог юрттылӥськизы, но ми соослэсь ужам ужзэс дунъятэк ӧм кельтылэ, шонерзэ верано ке, кык вылтӥ тырылӥмы. Уг басьты мон, Мекей, дэмлам выль кендэ. Картэз кулэм бере кӧня карт воштӥз Шолай Дарья? Нокытын улэмез ӧз тукта (луы), малы ке шуоно кабакез яратэ. Визьмыз гижыйыл быдӟа, донгызэз (шузиез) — песьтэр тыр. Верано-а, ӧвӧл-а, уг малпаськы, мултэссэ зуле. Бултанчиосыз (зулисьёсыз) уг яратӥськы мон.

Жагиелэн сямыз пыльтыр-пальтыр ӧй вал. Кулэтэмзэ ӧз сапайты, гольтрес гор-гор ӧз серекъя. Уждунме курыса, кисыме ӧз бугыръя, кӧня сётӥ, яраз. Калык азьын вожамзэ ӧз возьматъя, ӵашетон ӧз поттылы.

Вождэ эн вайы, Мекей, мылкыдам уг тукта (тупа) дэмлам кенэд.

— Тон мар, бускеле, ожгарчи эше! Кужмысь уг косӥськы ук кузпалъяськыны! Мон тыныд котьку юрттыны дась.

— Озьы ке, мын ай кӧня ке кышноосты вемее ӧтьы. Коркаме чонари вотэслэсь, тузонлэсь утялтоно, миськоно. Огнам ваньзэ лэсьтыса уг вуы. Юрттыны дась ке, гидкуазьын утялскы, мон капка азьме ӵужонъям тӥледын командавать каро. Ӵуказе мон доры городысь нылкышно лыктэ. Котькытын порядок мед луоз.

— Кин, кин, ӧй вала, Паньти? — шуэрскиз Мекей.

— Пока туганэ, Мекей. Адӟомы, кызьы гурт калык пумиталоз. Оло собере кышно луоз. Сюан лэсьтомы, — бертэмез бере нырысьсэ пальышаз Паньти.

— Табере тупен-тупен, выльысен ваньзэ вера туганэд сярысь, — няньсаськиз Мекей Паньти борды.

— Огшоры кышномурт, нимыз Кайма, сизьым ареслы мынэсьтым егитгес.

— Кыӵе выжыысь, кутскид бере ваньзэ вера, — ӧз чида Мекей.

— Вераны ик номыр кадь, удмурт кышно, война вылтӥ карттэк кылем, Жагалы кельше. Ӵуказе ачид адӟод. Пиосыз доры городэ улыны лыктэм, кенъёсыз кулэ кариллямтэ, кыед зыныд потэ шуиллям. Гуртысьтыз корказэ вузам. Улон интыез ӟоскыт, мон ас дорам ӧти, чакласькы, пӧй.

— Ох, Паньти, пересьмыса кышно басьтон — шудон уж ӧвӧл, малпаськыны кулэ!

— Ма, маскара тон, Мекей туган! Ачид али гинэ мыным кышно дэмлад ук!

— Озьы, дыр, но.. Шолай Дарья сёжтаки асьме гурт ныл…

* * *

Каймаез Ӟантэмыр гуртэ пичи пиез Сергей Фёдорович вайиз. Гуртын будэм пияш мурт карыса ӧз улы, выл дӥсьсэ воштӥз но, чик косытэк, уж борды итӥськиз. Лизӥез но сьӧраз ваем. Нылаш огкутскемен пуш но кыр ласянь укно пиялаосты миськиз.

Жагалэн кортэн кыскам сандыкысьтыз чильтэр штораос шедьтыса, соосын укноосыз возъяз. Корка пуш серектӥз кадь. Шунды, укно пыр мыняса, ӝӧк вылысь ӝуткам ӝӧккышетэз маялляз.

Ӝытлань Коньга Паньти доры гуртоос люкаськизы. Таӵе шулдыр юондыр гуртын кемалась ӧй вал ни. Кайма, зэмос выль кен кадь кепыраса, синъёссэ ӝутыны дӥсьтытэк, сектаськиз, гурт калыкен тодматскиз. Кайма котькинлы кельшиз.

Шаянчи Мекей кык-куинь сюмык аракы юэмез бере уката лӧпшаз, маскаръяськиз, арганзэ кысказ. Паньти вӧзы артэ пуксьыса, Паньтилэн пельпумаз сачак чапкыса, сюлэмзэ усьтӥз:

— Ну, тон, эптэш (эш), шудпуйы! Жагаед шоры ымдуръёсме нюлыса учкылӥсько вал, таиз кышноед эшшо катар (зол). Ки бордаз кырмиськы но, эн лэзиськы, Паньти. Кышнояськы, кыниськем синме шунды уг пыры, шуд бакчаын уг буды. Улон «ме» шуыку, «кулэ ӧвӧл» эн шуы.

— Дыр ортче, Мекей, пересьмемме ачим уг валаськы, но вужер вакчия, — лулӟиз Паньти.

— Мынам сё одӥг кышно, Акмар Сандок, Лександра Акмаровна. Кин ке доры пукыны потэ ке, мӧзмисько. Мон кышноелэсь азьло мед куло, огнам медам кыльы.

— Эх, Мекей, кулытэк нокин кыльымтэ на, Инмар кыдёкын, кулон матын.

— Сандокез кышно куракум, сюлворыса-тэльмырыса, пыдэс вылам йыбыртъяса, ӵыжак-выль дэра штанэ пасяськиз. Сюлэмы дырекъяз, мугоры куалекъяз. Либатыны чебер кылъёс утчакум, кылы ымвогыриям лякиськылӥз, куарае ӟазырес луылӥз.

— Тон, Мекей туган, мыным эн вожъяськы, Каймаелы син уськытод. Мӧйымыса мурт кузпаллы дышон капчи ӧвӧл. Сандокед тынад базар мунёлэсь чебер вал. Дас иськемысь котыр гуртъёсын со кадь йӧно ныл одӥг гинэ вал. Тодад вай палэнэ кожамдэ, кӧня нюжа бабля йырсиосыд мурт миндэр вылэ лякиськылӥзы. Эх, катар тузӥ пи вал тон, Мекей, пинал дыръяд. Арганэныд ӵош кӧня нылъёслэсь сюлэмзэс чигылӥд!

— От-от, шып ул, Паньти, Сандок медаз кылы. Йыртышкысьтым одӥг чуклы тырмымон берпум йырсиме оген-оген ишкалоз. Кемалась вал со, мон етӥз вал соку, нылъёс монэ нырк ӧз каре, мон но яратӥ, — ортчемзэ тодаз вайыса, пальышаз Бегеш Мекей.

Паньти Каймазэ вӧзаз пуктӥз но ӟыгыртӥз.

— Нокытчы уг лэзьы ни мон тонэ, Кайма. Городын адями тонтэк но трос. Инмар сётэм аръёсмес-гумырмес ӵошен ортчытомы. Мылпотон мылкыдмы медаз быры: пудо вордомы, бакча мерттомы, сяська кизёмы. Котькыӵе уж борды кутсконын, кичӧлтонын, выль улон борды ӝабырсконын мылпотэм тужгес дуно. Улом ай, Кайма, аръёсмес шуд бугоре биньыны бер ӧвӧл на.

— Бере-е-кет! Егитъёслы шуд, тазалык, кузь гумыр сӥзисько, — корка трос кеськиз Мекей, сюмыксэ вылӥе ӝутыса…

* * *

Ӵыдонтэм тулыс уй. Садъёс вожекто. Льӧмпу сяськаяське, сирень куак мылкыдэз зыныныз лӧпкытэ. Кытын ке, укно пияла борды мырӟиськыса, бызгетэ-ӟызгетэ вож кут я чырккей (чибинь).

Сыскиськыса сылэмез бере куӵо скал мур-мур шокчиз но изьыны выдӥз. Пуӵ вылын ог-огзэс кокаса, лопыръяськыса, интызы яратэк вошъяськыса, огшап кергетӥзы курегъёс, бератаз чалмизы. Толшоре вордӥськем ыжпиос, бызьылэмзы потыса, баргетӥзы, така утчазы. Анайзы бе-е-е карыса визьнодаз: «Ӧжытак чидалэ тани, возьвылэ потӥды ке, туган шедьтоды». Мумы кӧй парсь дас кык кузя парсьпиосыныз пуш-паш шокаса, кемаласен, номыр шӧдытэк, кулэм кадь изё. Инбамысь «лампа бургыос» ӝуатскем бере гурт чалмиз…

Тулыс уйлэн шулдырезлэсь ӵыдытэк, Каймаен Паньти сад улын пуко, умкалзы ышемын. Витьымтэ шорысь вӧзысьтызы вай вылын ӵуж уӵы кырӟан гурзэ мытӥз. Нырысь со клачкетӥз, чопкетӥз, собере ӵыккетӥз — куазь сактытозь, гурзэ вошъяса, чирдӥз. Уӵы чалмем бере кырӟан гурзэс мытӥзы куалапӧськыос (ласточка)…

Выль нунал вордӥськиз — улон азьланьтӥськиз.