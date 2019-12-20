А. Турчак: Россилы азинскыны луонлык сётӥз туала Конституцимы

Валтӥсь документын пусъем калыклэн правооссэ быдэсъян понна кыл куто кивалтон ёзъёс, шуиз «Огъя Россия» партилэн Генеральной кенешезлэн секретарез Андрей Турчак.

— Ми быдэсак дурбасьтӥськом Россилэн Президентэзлы. Со толон ортчем пресс-конференциын шонер шуиз, асьмелы выль Конституция кулэ ӧвӧл, алияз пусъем документысь валтӥсь ужпумъёсты быдэсъянэз азинтоно. Куд-ог интыоссэ воштыны луоз, но со понна калык мылкыдзэ вераны кулэ, — шуиз А. Турчак.

Тодады вайытом, Конституция пумысен юан чузъяськиз Россилэн Президентэныз ортчем бадӟым пресс-конференциын. В. Путинэн таӵе форматэн пумиськонъёс 2001-тӥ арысен ортчылыны кутскизы. Туэ со 15-тӥез вал ни, кыстӥськиз 4 часлэсь кема. Отчы 1 сюрс 895 журналист вуылӥз. Соос политикаен, тазалыкез утён удысэн, экономикаен, экологиен но трос мукетэныз герӟаськем 77 юанъёс сётъязы.

УД