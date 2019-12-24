Асьме мемъёс

Мем. Али та кыл рос-прос выжыяськиз нуналмысь вераськонэ. Нош мар со сыӵе? Кытысь потэмын?

Суредаз Марина Степанова

Википедия вера: «Мем культураез возьматэ, вакчи иворез вӧлмытэ». Мем — со суред, крезьгур яке видео, со пыр адями мукетъёсызлы аслэсьтыз малпанзэ, мылкыдзэ возьматэ, кылсярысь, лэчыт ужпумъя, пыкылэ но.

Вань юри мемъёс понна кылдытэм огинъёс — «удмурт мемъёс», «Мемъёс Удмуртъёс», но соос гинэ мемъёсты уже уг куто. Кылсярысь, «Эктоника», «Удмурт КЫЛБУРЧИ» ивор вӧлмытӥсь пабликъёс но лэсьто, калыке вӧлмыто мемъёсты.

Крезьгурез но кылбуретэз чакласьёс трос, журналъёсын, газетъёсын та тема сярысь гожъяло, но ӧжытэз эскеро но дунъяло видео но суред мемъёсты. Соосты, мон малпамъя, уг яра палэнэ кельтыны, малы ке шуоно соос эшшо но золгес быгато возьматыны калыклэсь мылкыдзэ, шаплыгес сое вӧлмыто, кылбуръёсын ӵошатыса ик. Али шер гожъяло туала вакыт сярысь лэчыт кылбуръёс. Я кышкало, я эшшо мар. Нош кылбуръёс но кырӟанъёс пӧлын валтӥсь темаос — яратон, инкуазь… Суред но видео мемъёсты конъюнктурной шуыны луоз.

Али висъяны луэ «Мемъёс Удмуртъёс», «удмурт мемъёс» огинъёсты, «Инстаграмысь» @maximus_spin-эз. Соос кылдыто суредъёс, видеоос, кудъёсыз чакламын Удмуртиын улӥсь адямиослы, соос ӟучесь, но кӧня ке валало удмуртэз, тодо асьме калыкмы сярысь. Татын серекъяло асьме улонмес, возьмато ми дорын пумиськылӥсь темаосты.

Кылсярысь, луэ серекъяны удмурт акцентэз, уго видеоосын сое утрировать каро, кылӥське туж серем. Кылсярысь, «Инстаграмын» @summerpingvin но @maximus_spin ӵемысь озьы каро. Но мон понна @summerpingvin-эз туж секыт учкыны, малы ке шуоно со укыр шузияське. Соин ик @maximus_spin шоры капчигес но шулдыргес учкыны. Берло дыре со тодмо киноосысь люкетъёслы туж усто озвучка каре. Со сяна, азьвыл гожтэм сценарийя аслэсьтыз ӟечлыко видеооссэ пуктэ. Шӧдӥське, мылысь-кыдысь лэсьто ужъёссэс.

«Мемъ­ёс Удмуртъёс», «уд­мурт мемъёс» суредъёсын бамъёс ярато лэчыт темаосты бугыртыны. Куддыръя со интыяз луэ, но ӵемысь соос ваньзэ укыр лек возьмато. Тросэз мемъёссы герӟаськемын Удмуртиысь арбериосын: перепеч, табань, зырет, чупчи сур, Глазовысь но Сарапулысь заводъёс, «Иднакар» но «Италмас» бальзамъёс, «Топтыжка» сырок, удмурт кылъёс, удмуртяночкаос (одно удмуртяночка, со сыӵе малпам идеальной удмурт нылаш), Удмуртиысь каръёс но гуртъёс, тодмо удмурт адямиос, бесерманъёс, бигеръёс, тӧроос… Та тэгъёс пумисько тросаз мемъёсын. Соосты удмурт мемъёслэн выжызы шуыны луэ.

Потэ ке асьтэлэсь мае ке кылдытэмды, басьтэ кудзэ ке но тэгез, пуктэ солы тупась учыре. Табере тӥ мемомейдер яке мемокрафтер. Та тэгъёс табере вотэсын Удмуртилэн тодметъёсызлы пӧрмизы.

Озьыен, мемъёсты кулэтэм арбериен лыдъяно ӧвӧл. Соосъя луэ чакланы, маин али улэ калык, мар сое сюлмаськытэ.

Евгений Александров