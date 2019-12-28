Азьветлӥсь, спортсмен но артист

Эгра ёросысь гурт хозяйствоя управлениен кивалтӥсьмес Ольга Соловьёваез палэнын но умой тодо. Ас ужзэ ӟеч тодӥсь, усто быдэсъясь. Данъяське гурт удысын ужасьёсын, ёросысьтымы механизаторъёсын но скал кыскисьёсын. Соос, пе, котькинлэсь сэзесь, визьмоесь но чебересь. Сое дэмламмы потэ «Устоез кивалтӥсь» номинацие.

О. Соловьёва

Ольга Соловьёва вордскемын Эгра ёросысь пичигес гинэ Правой Кушъя гуртын. Семьязы бадӟым вал, 5 пинал пӧлысь 4-тӥез. Пичиысен бубытэк кылемын, фермаын ужась мумызылы юрт котырын но, ужаз но юрттӥськыны вуылэмын. Озьы пыӵаз гурт ужез гажан мылкыд.

Школаын дышетскыкуз, потэ вал скал кыскись, физкультура урокъёсты нуись но эктӥсь луэмез. Уд но оске, вань малпанъёссэ быдэстӥз, шуыны луоз. Школазэ йылпумъяса, одӥг арзэ скал кыскиз. Физкультураен уг дышеты ке но, уно аръёссэ мугорзэ кыдатэ, шаерамы ортчылӥсь Гурт шудонъёсын ёрос кивалтӥсьёс пӧлын кужымзэ эскере, ёросысь вань ӵошатсконъёсы мыло-кыдо пыриське. Капчи атлетикая но дартсэн шудон спортъя 1-тӥ разрядэз вань, куаслы но синмаськемын. Арняяз 3-4 пол мужикеныз ӵош куасэн бызьылыны пота. Быгатэмзыя нылпиоссэс, внукъёссэс но сьӧразы валто. Учкыса потоно ке, Ольга Александровналэн ваньмыз сямен агай-вынъёсыз спортэн эшъясько. Кылсярысь, сузэрез Галина Клементьева быдэс улонзэ Чутырысь фермаын кунян сюдӥсь луыса ужа, спортэн эшъяське. Солэн Владимир пиез ёрослэсь данзэ Гурт шудонъёсын семьяеныз уте. Туэ соос, шаерамы вормон басьтыса, Россиысь Гурт шудонъёсы пыриськизы.

Артист луон сярысь ке верано, Ольга Соловьёва ас вакытаз Сундур гуртысь «Ӟардон» калык ансамбле ветлэмын. Ужезлэсь ваньмон дыръяз 15 ар ӵоже сцена вылын кырӟаз но эктӥз. Котьма уже мыло-кыдо пыриськемысьтыз ик, сое муниципал кылдытэтэн кивалтӥсе но бырйылӥзы. Отӥяз сое басьтӥзы ёросысь гурт хозяйствоя управлениен кивалтыны.

Нырысь-валысь кышказ вал, воргорон председательёсын кивалтыны быгатоз-а шуыса. Но улон котьмалы дышетэ вылэм. Валче ужаса, кужмо команда пӧрмытӥзы. Ужзэ тунсыкогес карон вылысь О. Соловьёва ялан маке выльзэ утчаны тырше.

— Ёросысьтымы кивал­тӥсь­­ёс туж умоесь, ваньзэс гажасько, куарето ке куарето, тыбыр сьӧрын супыльтыса уг ветло. Урод луэ бадӟым кенешонъёс дыръя, куке калык дол пуке: оло ужаммы уг яра, оло ваньмыз ӟеч, — шуэ Ольга Александровна. — Азинлыко кивалтӥсь луон понна улонлэсь бере кылёно ӧвӧл. Кулэ дыръяз трактор руль сьӧры но пуксёд. Пенсие потыны вазь шуизы кадь милемлы, озьыен, ужаса егитгес луомы. Азьланезлы нош ик ужпум пуктӥ: ӟеч вуриськыны дышетскеме потэ. Внукъёсме шоголь дӥсен шумпоттысал.

Ольга Александровна общественной уже но мыло-кыдо пыриське. Туж гажа удмуртлыкез, «Удмурт Кенешлэн» Пичи кенешезлэн ёзчиез луэ. Калленэн-калленэн, быгатэмезъя удмуртъёсты котькытчы пыриськыны ӝутка. Удмуртъёс керпотӥсесь, быгатонзы вань ке но, дӥсьтонзы уг окмы, пе. Шаерысьтымы гурт удысын ужась егит профессионалъёслэн вожвылъяськоназы но удмуртъёсты ӵектыны тырше. Удмуртъёс котьма карыны, пе, быгато, соосты интыысьтызы гинэ вырӟытыны кулэ. Озьы ёросысь ветеринарной врач но бухгалтер егит профессионалъёслэн элькун ӵошатсконысьтызы вормонъёсын бертӥзы. Сыӵе дыръя кивалтӥсь аслэсьтыз пичи дырзэ тодаз вае, монэ но, пе, валтӥсь адями дыраз шедьысал ке, улон сюресме капчиенгес но ӝоггес радъяны быгатысал, дыр.

Мужикеныз Валерий Алексеевичен ӵош 2 пинал будэто. Роман пизы Удмурт кун университетын дышетскиз, общественной ужен мыло-кыдо выриз, ас вакытаз Удмуртиысь Егитъёслэн парламентэнызы кивалтӥз. Али Пермьысь мувӧй поттӥсьёс дорын специальностезъя ужа, отын но тэк пуконэз уг тоды. Нош Олеся нылзы медициная кун академиын дышетске, теннисэн умой шудэ.

«Удмурт Кенешлэн» Эгра ёросысь ёзчиосыз но гурт удысын ужасьёс