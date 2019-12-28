Азбараз — удмурт корка

Эгра ёросысь Мазьги гуртысь культурая юртын уно аръёс ӵоже тырше Ираида Емельянова. Пиналъёс понна кырӟан-веранъя «Вуюись» коллектив кылдытӥз, соос вашкала йылол-сямъёсты сцена вылын возьмато. Сюлмо тыршемез понна ик сое «Выжыоссэ утись» номинацие ӵектӥськомы.

И. Емельянова

Туспуктӥз Г. Кожевникова

Ираида Ивановна вордскемын но быдэ вуэмын Дэбес ёросысь Уйвай-Медло гуртын. Пичи дырысеныз ик тунсыкъяське вашкалаеныз: выжы калыкезлэн улэм-вылэменыз, ортчем даурысь юрт котырын кутӥськись арбериосын. Сюлмаське ас кылэм-адӟемзэ калык пӧлы вуттыны.

— Школае но уг ветлӥськы на вал, туж синмаськыса кылзылӥ ёросысьтымы радиожурналистлэсь Милитина Васильевна Гаврилова-Решитьколэсь вераськемзэ, — шуэ Ираида Емельянова. — 4-тӥ ноябрь Выль ар шулдыръяськонлэсь но бадӟым праздник потылӥз, угось республикамы кылдон нуналэ радио пыр тросгес сётылӥзы удмурт кырӟанъёсты, тунсыко адямиос сярысь веранъёсты. Ваньмыз со сюлэмез бугыртылӥз. Нош бадӟымгес будыса, «Дась лу!», «Советской Удмуртия» газетъёсын но «Молот» журналэн матысь эшъяськи. Со бордысен ик кутскиз кадь удмуртлыкез гажаме.

Ижысь культурая училищеез йылпумъямез бере егит специалистэз Эгра ёросысь Сундур культурая юртэ ужаны ысто. Ираида Ивановна ёросын нырысетӥзэ «Чингыли» фольклор коллектив кылдытэ. Но та гуртын кема уг ужа. Семья кылдытыса, улон интызэ воштэ но Мазьги гуртысь культурая юртэ ужаны интыяське. Татын но мытэм ужзэ азинтэ. Кылдытӥз нылпиос понна фольклоръя «Вуюись» ансамбль. Табере пиналъёс 30 арлэсь трос быгатэмзэс сцена вылын адӟыто.

— Нылпиосын возьматъяськомы удмурт йылол-сямъёсты: «Изь, изь, нуные», «Мумыкор ӝутон», «Шорт миськон» но мукетъёссэ, — шуэ Ираида Ивановна. — Арлы быдэ шаерамы ортчылӥсь конкурсъёсы но смотръёсы пыриськиськомы, Нижний Новгородэ но Карелие потамы. Котькытын шуныт пумитало, вормонъёсмы лыдъяса быдтонтэм.

Та вакытэ Ираида Емельянова ужа 1-тӥ но 2-тӥ классъёсы ветлӥсьёсын. «Вуюись» ансамбльлы образцовой ним сётэмын, 2013-тӥ арын со луиз шаерысьтымы фольклоръя устоез нылпи коллектив.

Ираида Ивановна гуртын ортчылӥсь вань ужрадъёсы мыло-кыдо пыриське. Культура удысын ужасьёс пӧртэм адӟытонъёс радъялляло, пумиськонъёс но концертъёс ортчытъяло. Берлоез бадӟым ужрадзы вал «Вортча воршудысь пумиськонъёс». Солы кутскон сётӥзы Тошмо выжыос. Туэ пумиськылӥзы Кайсы выжыос, нош вуоно арын чакламын люканы Келей выжыосты.

Ираида Емельянова туж данъяське удмурт луэменыз. Вашкалаез токма медаз быры шуыса, аслаз азбараз пичильтык удмурт корка кылдытӥз. Вордскем Дэбес палъёсысьтыз юртъер котырын кутӥськись тӥрлык вайиз: валес, шыкыс, комод, ӝӧк, польча (ӝажы) но мукетсэ. Пиналъёслы экскурсиос ортчытъя.

Галина КОЖЕВНИКОВА. Эгра ёрос, Мазьги гурт

